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Политика

Оппозиция намерена продолжать протесты в Грузии после отзыва законопроекта об иноагентах

Ведомости

Грузинская оппозиция продолжит проводить акции протеста в стране несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, сообщил представитель оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Цотнэ Коберидзе.

«Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты», – приводит его слова Sputnik Грузия.

Коберидзе также подчеркнул, что власти должны освободить задержанных в ходе акций протестов людей. Сегодня акция протеста должна начаться у здания парламента в 18:00 мск.

9 марта парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии, который стал поводом для массовых протестов в стране. В «Грузинской мечте» подчеркнули, что не намерены отказываться от своей инициативы: после спада протестной активности они планируют донести до общественности, почему был внесен этот законопроект.

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В партии считают, что внесенный законопроект при помощи «машины лжи» был представлен в негативном свете, получил ярлык «российского закона» и ввел в заблуждение часть населения.

На фоне голосования в Тбилиси 7 марта прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. Она также пообещала наложить на него «вето». После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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