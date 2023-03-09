Оппозиция намерена продолжать протесты в Грузии после отзыва законопроекта об иноагентах

На фоне голосования в Тбилиси 7 марта прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. Она также пообещала наложить на него «вето». После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.