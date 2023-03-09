Оппозиция намерена продолжать протесты в Грузии после отзыва законопроекта об иноагентах
Грузинская оппозиция продолжит проводить акции протеста в стране несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, сообщил представитель оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
«Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты», – приводит его слова Sputnik Грузия.
Коберидзе также подчеркнул, что власти должны освободить задержанных в ходе акций протестов людей. Сегодня акция протеста должна начаться у здания парламента в 18:00 мск.
9 марта парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии, который стал поводом для массовых протестов в стране. В «Грузинской мечте» подчеркнули, что не намерены отказываться от своей инициативы: после спада протестной активности они планируют донести до общественности, почему был внесен этот законопроект.
В партии считают, что внесенный законопроект при помощи «машины лжи» был представлен в негативном свете, получил ярлык «российского закона» и ввел в заблуждение часть населения.
На фоне голосования в Тбилиси 7 марта прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. Она также пообещала наложить на него «вето». После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.