В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс 8 марта заявил, что этот закон был «вдохновлен Кремлем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что законопроект об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к РФ. «Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – заявил Песков.