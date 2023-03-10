Газета
Общество

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

Ведомости

В Тбилиси (Грузия) завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом, сообщил грузинский «Первый канал».

«Собравшиеся у парламента люди расходятся, мирная акция завершена. Демонстранты с овациями покидают территорию, после того как парламент официально отозвал законопроект», – сообщили в эфире телеканала.

Акции протест начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.

Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в Тбилиси

Президент Грузии поддержала протестующих против этой инициативы

Сегодня, 10 марта, парламент во втором чтении отклонил этот проект, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американскую» версию, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам.

В ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.

Ранее по теме: В Грузии освободили всех задержанных во время митингов в Тбилиси

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс 8 марта заявил, что этот закон был «вдохновлен Кремлем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что законопроект об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к РФ. «Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – заявил Песков.

Ранее по теме: Володин: отказ Грузии от закона об иноагентах лишил ее шанса на суверенитет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных