В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах
В Тбилиси (Грузия) завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом, сообщил грузинский «Первый канал».
«Собравшиеся у парламента люди расходятся, мирная акция завершена. Демонстранты с овациями покидают территорию, после того как парламент официально отозвал законопроект», – сообщили в эфире телеканала.
Акции протест начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.
Сегодня, 10 марта, парламент во втором чтении отклонил этот проект, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американскую» версию, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам.
В ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс 8 марта заявил, что этот закон был «вдохновлен Кремлем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что законопроект об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к РФ. «Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – заявил Песков.