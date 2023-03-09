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В Грузии освободили всех задержанных во время митингов в Тбилиси

Ведомости

Все 133 человека, которых задержали во время митингов в Тбилиси по поводу законопроекта об иноагентах, были освобождены. Об этом сообщили в МВД Грузии. 

«Все лица, задержанные различными подразделениями МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях во время акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что некоторые из задержанных были направлены в суд, остальные были отпущены из СИЗО в связи с истечением срока пребывания там. В МВД сообщили также, что продолжаются поиски тех, кто был причастен к нападениям на полицейских во время протестных акций. 

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Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. Во втором документе говорится о присваивании этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лица.

С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала находившаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.

Сегодня, 9 марта, законопроект был отозван из парламента. Несмотря на это, оппозиция пообещала продолжить акции протеста. Законопроект подвергся резкой критике со стороны США, которые даже пригрозили Грузии санкциями, хотя в самих Штатах действует аналогичный закон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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