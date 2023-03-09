В Грузии освободили всех задержанных во время митингов в Тбилиси
Все 133 человека, которых задержали во время митингов в Тбилиси по поводу законопроекта об иноагентах, были освобождены. Об этом сообщили в МВД Грузии.
«Все лица, задержанные различными подразделениями МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях во время акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены», – сказано в сообщении.
Уточняется, что некоторые из задержанных были направлены в суд, остальные были отпущены из СИЗО в связи с истечением срока пребывания там. В МВД сообщили также, что продолжаются поиски тех, кто был причастен к нападениям на полицейских во время протестных акций.
Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. Во втором документе говорится о присваивании этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лица.
С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала находившаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.