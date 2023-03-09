В Кремле призвали россиян быть осторожными из-за беспорядков в Грузии
Москва не имеет отношения к протестам в Тбилиси и не желает комментировать происходящее в стране. В то же время российские власти призывают россиян воздержаться от поездок в районы, где происходят уличные беспорядки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем никакого отношения. Но, конечно, рекомендуем нашим гражданам быть предельно осторожными», — заявил он.
Песков добавил, что протесты в Грузии «не могут не вызывать обеспокоенность» России, несмотря на отсутствие «отношений как таковых» между странами. Представитель Кремля добавил, что для Москвы важна безопасность российско-грузинской границы. По его словам, «ситуация оставляет желать лучшего».
На фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах с 7 марта в Тбилиси начались акции протеста. Законопроект раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.