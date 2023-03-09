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В Кремле призвали россиян быть осторожными из-за беспорядков в Грузии

Ведомости

Москва не имеет отношения к протестам в Тбилиси и не желает комментировать происходящее в стране. В то же время российские власти призывают россиян воздержаться от поездок в районы, где происходят уличные беспорядки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем никакого отношения. Но, конечно, рекомендуем нашим гражданам быть предельно осторожными», — заявил он.

Песков добавил, что протесты в Грузии «не могут не вызывать обеспокоенность» России, несмотря на отсутствие «отношений как таковых» между странами. Представитель Кремля добавил, что для Москвы важна безопасность российско-грузинской границы. По его словам, «ситуация оставляет желать лучшего».

На фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах с 7 марта в Тбилиси начались акции протеста. Законопроект раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.

Ранее сегодня парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция пообещала продолжить акции протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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