Против демонстрантов в Тбилиси применили слезоточивый газ

Новые протесты начались 15 апреля. В тот же день грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили с кулаками напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. Затем к драке присоединились другие депутаты и сайт парламента прервал трансляцию.