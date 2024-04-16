Против демонстрантов в Тбилиси применили слезоточивый газ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга против принятия закона об иностранных агентах в Тбилиси.
Акция протеста проходит напротив парламента Грузии, где 16 апреля должно было пройти голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении. Как передает телеканал Rustavi 2, некоторые из участников митинга бросают в правоохранителей различные предметы.
«Как известно, участники акции планируют добраться до подъездов к парламенту, откуда большинство депутатов покидает законодательный орган на машинах», – передает телеканал.
Слезоточивый газ правоохранители применили у боковых и заднего входа в парламент, сообщило издание News Georgia. По сообщению очевидцев, в районе парламента была замечена машина с ультразвуковой пушкой и водометы. В ходе столкновений пострадал один сотрудник спецназа, сообщили в МВД страны.
3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» вновь внесла в парламент законопроект об иноагентах. Единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Прошлая попытка принять инициативу весной 2023 г. провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.
Новые протесты начались 15 апреля. В тот же день грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили с кулаками напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. Затем к драке присоединились другие депутаты и сайт парламента прервал трансляцию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в осознанном провоцировании ситуации в связи с законом об иноагентах. По ее мнению, это является «российской стратегией дестабилизации».