Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иноагентах на 17 апреля

Папуашвили объявил о переносе голосования по итогам пленарного заседания. Он отметил, что по регламенту заседание должно завершиться в 21:00 по местному времени (20:00 мск). Из-за того, что политические дебаты по законопроекту еще не завершены, было решено продолжить их 17 апреля. Голосование состоится по окончании дебатов.