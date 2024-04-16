Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иноагентах на 17 апреля
Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иностранных агентах в первом чтении на 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя парламента Шалву Папуашвили.
Папуашвили объявил о переносе голосования по итогам пленарного заседания. Он отметил, что по регламенту заседание должно завершиться в 21:00 по местному времени (20:00 мск). Из-за того, что политические дебаты по законопроекту еще не завершены, было решено продолжить их 17 апреля. Голосование состоится по окончании дебатов.
15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах.
В ходе обсуждения резонансного законопроекта произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. К конфликту присоединились другие депутаты, и сайт парламента прервал трансляцию.
У здания парламента проходят митинги. Вечером 15 апреля полицейские задержали 14 участников акции протеста против законопроекта: они нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам полиции.
Вечером 16 апреля ТАСС сообщил, что у здания парламента появились силы специального назначения МВД Грузии. Спецназ находится у служебного входа в парламент. Полицейские полностью перекрыли улицу 9 Апреля.
3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах. По словам Мдинарадзе, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Прошлая попытка принять инициативу провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Акции протеста начались в начале марта 2023 г. на фоне принятия законопроекта в первом чтении. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. 10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста.