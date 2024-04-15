Полиция Грузии задержала 14 участников митинга против закона об иноагентах
Полицейские задержали у здания парламента в Тбилиси 14 участников митинга против законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Отмечается, что протестующие нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам полиции, а также оскорбляли их. Один сотрудник МВД пострадал, ему требуется медицинская помощь.
15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах.
В ходе обсуждения резонансного законопроекта произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. К конфликту присоединились другие депутаты, и сайт парламента прервал трансляцию.
3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах. По словам Мдинарадзе, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Прошлая попытка принять инициативу провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Акции протеста начались в начале марта 2023 г. на фоне принятия законопроекта в первом чтении. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. 10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста.