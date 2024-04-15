/ Политика

Юридический комитет парламента Грузии одобрил законопроект об иноагентах

Ведомости

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

В ходе обсуждения резонансного законопроекта произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. К конфликту присоединились другие депутаты, и сайт парламента прервал трансляцию.

По данным агентства, позже глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили удалил из зала заседаний до 10 оппозиционеров за их «ненадлежащее поведение». Параллельно у здания парламента проходит митинг против законопроекта.

3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах. По словам Мдинарадзе, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

5 апреля грузинская оппозиция зарегистрировала альтернативный законопроект об иностранных агентах, направленный на «снижение российского влияния». Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность для юридических и физических лиц, которые, по версии депутатов партии «За Грузию», якобы пытаются изменить цели внешней политики, определенные конституцией Грузии, в интересах России. Предлагается также отслеживать влияние и других государств.

Прошлая попытка принять инициативу провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Акции протеста начались в начале марта 2023 г. на фоне принятия законопроекта в первом чтении. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. 10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных