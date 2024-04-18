Володин: противники закона об иноагентах выступают в интересах других стран
Любая страна, которая хочет стать суверенной, должна принять закон об иностранных агентах, противники же такой инициативы действуют в интересах другого государства. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать», – отметил Володин.
Спикер Госдумы обратил внимание, что сейчас законопроекты об ограничении иностранного влияния рассматриваются не только в Грузии, но и во Франции. При этом в последней стране протестов по этому поводу нет, отметил он.
По словам Володина, такие различные реакции связаны с политикой США. Странам, которые «готовы служить Вашингтону», можно принимать законы об иноагентах, остальным – нельзя, утверждает политик. Во втором случае в странах организуются протесты и оказывается внешнее давление, отметил Володин. По его мнению, именно такая ситуация сейчас происходит в Грузии.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработан правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит вето на него.
На фоне рассмотрения законопроекта в Грузии проходят протесты. 17 апреля демонстранты полностью заблокировали проспект Руставели, на котором находится здание парламента Грузии.
В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику, добавил представитель Кремля.