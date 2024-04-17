В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах

Ранее 17 апреля в Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику.