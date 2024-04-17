В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах
Напротив парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются протестующие, не согласные с принятием в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии, передает телеканал Rustavi 2.
Акция проходит мирно, хотя сам проспект Руставели полностью заблокирован протестующими. Отмечается, что самих депутатов в здании парламента нет.
Грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах днем 17 апреля. Он был представлен правящей партией «Грузинская мечта». Спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что «за» проголосовали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью BBC заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. Она также отметила, что настойчивость парламента по поводу принятия «российского закона» противоречит воли населения и является прямой провокацией.
Ранее 17 апреля в Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику.
В прошлом году протесты привели к провалу инициативы. Согласно новому документу, единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».