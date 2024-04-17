Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
На фоне протестов парламент Грузии по итогам голосования на пленарном заседании принял резонансный законопроект об иноагентах.
«83 голоса в поддержку, ни одного голоса против. Принят в первом чтении», – объявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Видеозапись с заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны.
15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В ходе его обсуждения произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. К конфликту присоединились другие депутаты. Тогда голосование по законопроекту было перенесено на 17 апреля.
Вечером 15 апреля у здания парламента в Тбилиси прошли митинги, против демонстрантов в Тбилиси применили слезоточивый газ.
Ранее 17 апреля в Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику.