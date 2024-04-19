Байден решил ограничить аренду новых участков под добычу нефти и газа на Аляске

В прошлом году Байден отменил разрешения для бизнеса на аренду земель на Аляске, которые были выданы при экс-президенте США Дональде Трампе. Американский лидер пояснил, что такое решение принято для защиты земель и природы в Западной Арктике. Тогда министр внутренних дел США Деб Холлан подчеркнула, что решение президента означает, что «ни у кого не будет прав на добычу нефти в одном из самых чувствительных ландшафтов Земли».