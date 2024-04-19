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Байден решил ограничить аренду новых участков под добычу нефти и газа на Аляске

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена завершила работу над планом по ограничению развертывания новых проектов по добыче нефти и газа на Аляске. Об этом сообщает Associated Press.

План ограничит аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади Национального нефтяного заповедника Аляски. Аренда будет возможна на 13 млн из 23 млн акров. Мера направлена на сохранение окружающей среды.

Bloomberg отмечает, что план имеет широкие последствия для компаний с долями участия в месторождении, таких как ConocoPhillips, Santos, Repsol и Armstrong Oil & Gas. Как пишет портал Market Watch, группа законодателей-республиканцев во главе с сенатором от Аляски Дэном Салливаном назвала решение Байдена «незаконной» атакой на экономику штата.

В прошлом году Байден отменил разрешения для бизнеса на аренду земель на Аляске, которые были выданы при экс-президенте США Дональде Трампе. Американский лидер пояснил, что такое решение принято для защиты земель и природы в Западной Арктике. Тогда министр внутренних дел США Деб Холлан подчеркнула, что решение президента означает, что «ни у кого не будет прав на добычу нефти в одном из самых чувствительных ландшафтов Земли».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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