Кубинский президент назвал лицемерием вето США на принятие Палестины в ООН
Совету безопасности ООН вновь было продемонстрировано все лицемерие и цинизм США, наложивших вето на проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети Х.
«Все лицемерие и цинизм американской политики были вновь продемонстрированы Совету безопасности ООН, лишенного, с помощью вето империи, права противостоять и разрешать серьезные международные конфликты. Да здравствует Палестинская свобода!», – написал кубинский лидер.
19 апреля США применили в Совете безопасности ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.
Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее зампостпреда России Дмитрий Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».