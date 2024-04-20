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Кубинский президент назвал лицемерием вето США на принятие Палестины в ООН

Ведомости

Совету безопасности ООН вновь было продемонстрировано все лицемерие и цинизм США, наложивших вето на проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети Х.

«Все лицемерие и цинизм американской политики были вновь продемонстрированы Совету безопасности ООН, лишенного, с помощью вето империи, права противостоять и разрешать серьезные международные конфликты. Да здравствует Палестинская свобода!», – написал кубинский лидер.

19 апреля США применили в Совете безопасности ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее зампостпреда России Дмитрий Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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