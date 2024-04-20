США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призывают регуляторы Европы снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения финансировать Украину за счет займов под будущие прибыли. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.
«Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины», – процитировало издание американского чиновника.
Вашингтон выступает за полную конфискацию российских активов в пользу Украины, но европейские чиновники против такого шага. В связи с этим США предложили европейским регуляторам привлечь миллиарды евро для Украины, обеспечив кредиты под будущие доходы от замороженных активов РФ.
Согласно изданию, Сингх видит реализацию данной меры в форме выпуска облигаций для частного сектора или в форме займа одного или нескольких стран-членов G7, причем займы будут погашаться за счет процентных доходов от активов. Однако, как подчеркнул Сингх, для полной реализации данной меры необходимо «максимизировать ежегодный процентный доход».
12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволит направлять будущую прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Согласно ему, прибыль от заблокированных активов ЦБ России в центральных депозитариях должна храниться отдельно. Это, по заявлению Совета ЕС, открывает путь для установления финансового взноса в бюджет Евросоюза, собранного с чистой прибыли от российских активов, который пойдет в фонд помощи Украине.
В марте Еврокомиссия (ЕК) предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.