Вице-спикер Госдумы заявила о попытках СБУ завербовать детей из 19 регионов

Вице-спикер Госдумы заявила о попытках СБУ завербовать детей из 19 регионовОни отыскивают жертв среди подписчиков каналов с деструктивным контентом
Служба безопасности Украины (СБУ) предпринимала попытки вербовки детей из 19 регионов России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram канале.
По ее словам, общение кураторов с несовершеннолетними проходит в закрытых чатах. Преступники обещают заплатить им около 8000-10 000 руб., но никогда не платят. Вербовщики часто представляются виртуальными именами, используют те же никнеймы, что и у героев видеоигр. Потенциальных жертв они выбирают среди подписчиков каналов с деструктивным контентом.
«В марте по сравнению с январем количество сообщений с оправданием преступлений выросло на 23%, а с дискредитацией российских ценностей на 28%. <...> Каналы и чаты администрируют напрямую с территории Украины», – подчеркнула Кузнецова.
Вице-спикер Госдумы отметила, что попытки оказывать влияние на несовершеннолетних в странах постсоветского пространства – задача, поставленная на государственном уровне со стороны киевского режима. Соответствующая госструктура таргетирует деструктивный контент, который направлен и на дискредитацию традиционных ценностей.
«В связи с этим крайне важно совершенствовать правовое регулирование в сфере детской безопасности в сети. Мы уже начали консультации по этому вопросу с профильными ведомствами», – уточнила Кузнецова.
В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, по ее мнению, подходящее время для выстраивания государственных механизмов защиты детей от деструктивной информации.
В I квартале 2024 г. Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.
Кроме того, с начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил 9100 страниц с детской порнографией (против 26 000 страниц годом ранее), 4600 страниц с суицидальным контентом (12 100) и 27 200 страниц с пронаркотическим (против 38 000). Выросло количество заблокированного контента экстремистского и террористического характера – с 10 500 страниц в I квартале 2023 г. до 13 500 за тот же период этого года.
В общей сложности с января по март было заблокировано почти 172 000 страниц с запрещенной информацией.
В январе «Ведомости» писали, что РКН в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.