/ Политика

Вице-спикер Госдумы заявила о попытках СБУ завербовать детей из 19 регионов

Они отыскивают жертв среди подписчиков каналов с деструктивным контентом
Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) предпринимала попытки вербовки детей из 19 регионов России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram канале.

По ее словам, общение кураторов с несовершеннолетними проходит в закрытых чатах. Преступники обещают заплатить им около 8000-10 000 руб., но никогда не платят. Вербовщики часто представляются виртуальными именами, используют те же никнеймы, что и у героев видеоигр. Потенциальных жертв они выбирают среди подписчиков каналов с деструктивным контентом.

«В марте по сравнению с январем количество сообщений с оправданием преступлений выросло на 23%, а с дискредитацией российских ценностей на 28%. <...> Каналы и чаты администрируют напрямую с территории Украины», – подчеркнула Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы отметила, что попытки оказывать влияние на несовершеннолетних в странах постсоветского пространства – задача, поставленная на государственном уровне со стороны киевского режима. Соответствующая госструктура таргетирует деструктивный контент, который направлен и на дискредитацию традиционных ценностей.

«В связи с этим крайне важно совершенствовать правовое регулирование в сфере детской безопасности в сети. Мы уже начали консультации по этому вопросу с профильными ведомствами», – уточнила Кузнецова.

В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, по ее мнению, подходящее время для выстраивания государственных механизмов защиты детей от деструктивной информации.

В I квартале 2024 г. Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.

Кроме того, с начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил 9100 страниц с детской порнографией (против 26 000 страниц годом ранее), 4600 страниц с суицидальным контентом (12 100) и 27 200 страниц с пронаркотическим (против 38 000). Выросло количество заблокированного контента экстремистского и террористического характера – с 10 500 страниц в I квартале 2023 г. до 13 500 за тот же период этого года.

В общей сложности с января по март было заблокировано почти 172 000 страниц с запрещенной информацией.

В январе «Ведомости» писали, что РКН в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных