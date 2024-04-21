Вице-спикер Госдумы заявила о попытках СБУ завербовать детей из 19 регионов

Кроме того, с начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил 9100 страниц с детской порнографией (против 26 000 страниц годом ранее), 4600 страниц с суицидальным контентом (12 100) и 27 200 страниц с пронаркотическим (против 38 000). Выросло количество заблокированного контента экстремистского и террористического характера – с 10 500 страниц в I квартале 2023 г. до 13 500 за тот же период этого года.