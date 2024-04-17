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Роскомнадзор заблокировал 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой в I квартале

Ведомости

В I квартале 2024 г. Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных ведомством.

При этом число заблокированных страниц с фейками о российской армии в I квартале этого года сократилось относительно того же периода в прошлом году. С января по март доступ был ограничен к 6300 фейкам, что в 3,5 раза меньше, чем в I квартале 2023 г. (22 300 страниц).

Кроме того, с начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил 9100 страниц с детской порнографией (против 26 000 страниц годом ранее), 4600 страниц с суицидальным контентом (12 100) и 27 200 страниц с пронаркотическим (против 38 000). Выросло количество заблокированного контента экстремистского и террористического характера – с 10 500 страниц в I квартале 2023 г. до 13 500 за тот же период этого года.

В общей сложности с января по март было заблокировано почти 172 000 страниц с запрещенной информацией.

24 ноября 2022 г. Госдума приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также поправки об ответственности за нарушения положений закона. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон.

В ноябре 2023 г. Верховный суд признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его в России. В марте этого года Росфинмониторинг внес движение в перечень террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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