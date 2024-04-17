Роскомнадзор заблокировал 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой в I квартале
В I квартале 2024 г. Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных ведомством.
При этом число заблокированных страниц с фейками о российской армии в I квартале этого года сократилось относительно того же периода в прошлом году. С января по март доступ был ограничен к 6300 фейкам, что в 3,5 раза меньше, чем в I квартале 2023 г. (22 300 страниц).
Кроме того, с начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил 9100 страниц с детской порнографией (против 26 000 страниц годом ранее), 4600 страниц с суицидальным контентом (12 100) и 27 200 страниц с пронаркотическим (против 38 000). Выросло количество заблокированного контента экстремистского и террористического характера – с 10 500 страниц в I квартале 2023 г. до 13 500 за тот же период этого года.
В общей сложности с января по март было заблокировано почти 172 000 страниц с запрещенной информацией.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также поправки об ответственности за нарушения положений закона. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон.
В ноябре 2023 г. Верховный суд признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его в России. В марте этого года Росфинмониторинг внес движение в перечень террористов и экстремистов.