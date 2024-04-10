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Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Ведомости

Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и устранить нарушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», – уточнили в пресс-службе.

Ответ от сервиса еще не был получен. В ведомстве напомнили, что за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность – штраф от 1 млн до 4 млн руб. К ресурсу, который нарушает требование закона, также могут ограничить доступ.

Проверку Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ Роскомнадзор начал 9 февраля.

Ранее 6 февраля в Telegram-канале сибирской правозащитной группы «Радетель» появился пост об обращении в Роскомнадзор по поводу «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении Duolingo». Как заявили в организации, к ним, в свою очередь, с жалобами на сервис обратились родители уфимских школьников. Их претензии заключались в том, что приложение предлагает учащимся для произношения вслух фразы, «содержащие явную пропаганду гомосексуальных и лесбийских отношений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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