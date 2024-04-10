Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду
Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и устранить нарушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», – уточнили в пресс-службе.
Ответ от сервиса еще не был получен. В ведомстве напомнили, что за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность – штраф от 1 млн до 4 млн руб. К ресурсу, который нарушает требование закона, также могут ограничить доступ.
Ранее 6 февраля в Telegram-канале сибирской правозащитной группы «Радетель» появился пост об обращении в Роскомнадзор по поводу «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении Duolingo». Как заявили в организации, к ним, в свою очередь, с жалобами на сервис обратились родители уфимских школьников. Их претензии заключались в том, что приложение предлагает учащимся для произношения вслух фразы, «содержащие явную пропаганду гомосексуальных и лесбийских отношений».