Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Ранее 6 февраля в Telegram-канале сибирской правозащитной группы «Радетель» появился пост об обращении в Роскомнадзор по поводу «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении Duolingo». Как заявили в организации, к ним, в свою очередь, с жалобами на сервис обратились родители уфимских школьников. Их претензии заключались в том, что приложение предлагает учащимся для произношения вслух фразы, «содержащие явную пропаганду гомосексуальных и лесбийских отношений».