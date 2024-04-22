Пентагон сообщил об уничтожении пусковой установки после удара по базе в Сирии

Это первое нападение вооруженной группировки в Ираке на силы США с начала февраля, утверждает Reuters. В Telegram-канале, близком к шиитской группировке «Катаиб Хезболла», появилось сообщение, что решение о возобновлении атак после почти трехмесячной паузы было принято из-за отсутствия прогресса в переговорах по выводу военных США из Ирака.