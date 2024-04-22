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Пентагон сообщил об уничтожении пусковой установки после удара по базе в Сирии

Ведомости

Истребитель коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку после попытки ударить по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

«Истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», – говорится в сообщении американского ведомства. 

В Пентагоне подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших среди военных США нет.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что грузовик с ракетной установкой стоял в иракском городе Зуммаре на границе с Сирией. По данным агентства, 21 апреля из Зуммара по военной базе США было выпущено не менее пяти ракет. 

Это первое нападение вооруженной группировки в Ираке на силы США с начала февраля, утверждает Reuters. В Telegram-канале, близком к шиитской группировке «Катаиб Хезболла», появилось сообщение, что решение о возобновлении атак после почти трехмесячной паузы было принято из-за отсутствия прогресса в переговорах по выводу военных США из Ирака.

Неназванный американский чиновник назвал атаку группировки «неудавшейся». При этом Reuters отмечает, что до конца неясно, удалось ли ракетам достичь базы и был ли целью именно этот военный объект.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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