Пентагон сообщил об уничтожении пусковой установки после удара по базе в Сирии
Истребитель коалиции во главе с США на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку после попытки ударить по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», – говорится в сообщении американского ведомства.
В Пентагоне подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших среди военных США нет.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что грузовик с ракетной установкой стоял в иракском городе Зуммаре на границе с Сирией. По данным агентства, 21 апреля из Зуммара по военной базе США было выпущено не менее пяти ракет.
Это первое нападение вооруженной группировки в Ираке на силы США с начала февраля, утверждает Reuters. В Telegram-канале, близком к шиитской группировке «Катаиб Хезболла», появилось сообщение, что решение о возобновлении атак после почти трехмесячной паузы было принято из-за отсутствия прогресса в переговорах по выводу военных США из Ирака.
Неназванный американский чиновник назвал атаку группировки «неудавшейся». При этом Reuters отмечает, что до конца неясно, удалось ли ракетам достичь базы и был ли целью именно этот военный объект.