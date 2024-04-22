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Глава ГУР предупредил украинцев о тяжелой ситуации с середины мая

Ведомости

С середины мая Украину ждет довольно тяжелая ситуация. Такой прогноз дал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC.

«Сейчас ближайший период, по нашему мнению, – я не говорю, что оно единственное, – но по нашему мнению будет тяжелый немножко период. Но тяжелый и катастрофический – это разные вещи», – сказал Буданов оговорившись, что тяжелые периоды бывали уже несколько раз, поэтому «ничего экстраординарного не произойдет».

Глава ГУР Украины пообещал, что-то придумать в «последний момент». При этом он подчеркнул, что многое будет зависить от других факторов, в частности от западного оружия, от действий западных партнеров.

Буданов также заявил, что не принимает во внимание обмент ударами России и Украины по энергетической инфраструктуре.

«Как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию, ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи, пока человек не зайдет, ничего не будет», – заявил глава разведки.

При этом 17 апреля Буданов заявил о планах Киева нарастить число атак беспилотников на регионы России, в том числе удаленные от границы. Кроме того, по его словам, Украина планирует новые атаки на регионы России при помощи «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ).

После начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно наносить удары по российским регионам, особенно приграничным, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Так, в середине марта РДК намеревался зайти в Курскую и Белгородскую области. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что противник был уничтожен.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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