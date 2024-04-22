Глава ГУР предупредил украинцев о тяжелой ситуации с середины мая

«Как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию, ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи, пока человек не зайдет, ничего не будет», – заявил глава разведки.