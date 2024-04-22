Глава ГУР предупредил украинцев о тяжелой ситуации с середины мая
С середины мая Украину ждет довольно тяжелая ситуация. Такой прогноз дал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC.
«Сейчас ближайший период, по нашему мнению, – я не говорю, что оно единственное, – но по нашему мнению будет тяжелый немножко период. Но тяжелый и катастрофический – это разные вещи», – сказал Буданов оговорившись, что тяжелые периоды бывали уже несколько раз, поэтому «ничего экстраординарного не произойдет».
Глава ГУР Украины пообещал, что-то придумать в «последний момент». При этом он подчеркнул, что многое будет зависить от других факторов, в частности от западного оружия, от действий западных партнеров.
Буданов также заявил, что не принимает во внимание обмент ударами России и Украины по энергетической инфраструктуре.
«Как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию, ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи, пока человек не зайдет, ничего не будет», – заявил глава разведки.
При этом 17 апреля Буданов заявил о планах Киева нарастить число атак беспилотников на регионы России, в том числе удаленные от границы. Кроме того, по его словам, Украина планирует новые атаки на регионы России при помощи «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ).
После начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно наносить удары по российским регионам, особенно приграничным, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Так, в середине марта РДК намеревался зайти в Курскую и Белгородскую области. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что противник был уничтожен.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны.