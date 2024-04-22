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Глава военной разведки Израиля ушел в отставку из-за октябрьской атаки «Хамаса»

Ведомости

Глава управления разведки генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Глава военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником генштаба потребовал уволить его с должности. <...> По решению начальника генштаба и с одобрения министра обороны генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку после того, как в установленном порядке будет назначена замена», – говорится в сообщении.

Ранее Аарон Халива взял на себя ответственность за вторжение палестинского движения «Хамас». Как пишет издание Times of Israel, он заявил, что управление военной разведки под его командованием не справилось с тем, чтобы предупредить террористическую атаку.

7 октября 2023 г. движение «Хамас» напало на Израиль. В этот день в стране по еврейскому календарю отмечают праздник Симхат-Тора, а накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль неожиданно подвергся массированной атаке со стороны Египта и Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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