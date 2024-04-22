Глава военной разведки Израиля ушел в отставку из-за октябрьской атаки «Хамаса»

«Глава военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником генштаба потребовал уволить его с должности. <...> По решению начальника генштаба и с одобрения министра обороны генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку после того, как в установленном порядке будет назначена замена», – говорится в сообщении.