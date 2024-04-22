Глава военной разведки Израиля ушел в отставку из-за октябрьской атаки «Хамаса»
Глава управления разведки генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
«Глава военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником генштаба потребовал уволить его с должности. <...> По решению начальника генштаба и с одобрения министра обороны генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку после того, как в установленном порядке будет назначена замена», – говорится в сообщении.
Ранее Аарон Халива взял на себя ответственность за вторжение палестинского движения «Хамас». Как пишет издание Times of Israel, он заявил, что управление военной разведки под его командованием не справилось с тем, чтобы предупредить террористическую атаку.
7 октября 2023 г. движение «Хамас» напало на Израиль. В этот день в стране по еврейскому календарю отмечают праздник Симхат-Тора, а накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль неожиданно подвергся массированной атаке со стороны Египта и Сирии.