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МИД Ирана: ни одна из доктрин страны не предполагает создания ядерного оружия

Ведомости

Ни одна из доктрин Ирана не предполагает создания ядерного оружия, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Насер Канани во время пресс-конференции, передает телеканал Al Mayadeen.

По его словам, Иран может использовать ядерную энергию в мирных целях и в течение многих лет действовал в соответствии с международными правилами. Работа по развитию мирного атома будет продолжена, отметил представитель дипведомства.

14 марта издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США провели секретные переговоры с Ираном в Омане. В ходе встречи стороны обсудили продолжающиеся атаки со стороны йеменских хуситов в Красном море и иранскую ядерную программу.

По словам источников издания, переговоры прошли в январе и были первыми за 10 месяцев. Члены делегаций общались через посредников – представителей Омана. Вашингтон пытался убедить Тегеран оказать давление на хуситов в Йемене и выразил свою обеспокоенность ядерной программой Ирана.

Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД, «ядерная сделка»), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения.

Переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 г. и возобновили снятые вместе со сделкой санкции, возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без какого-либо результата.

В феврале 2024 г. в госдепартаменте США сообщили, что американская администрация настроена на политико-дипломатическое решение проблемы вокруг иранской ядерной программы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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