МИД Ирана: ни одна из доктрин страны не предполагает создания ядерного оружия

Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД, «ядерная сделка»), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения.