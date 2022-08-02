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Байден пытается не дать Ирану покинуть переговоры по «ядерной сделке»

И одновременно переложить на Тегеран ответственность за тупик в них
Илья Лакстыгал Яна Захарова
Байден, осознавая тупик в переговорах по СВПД, не может предложить иранцам нечто существенное в области смягчения санкций / Jim WATSON / AFP

США вместе с союзниками разработали предложение по обеспечению взаимного возвращения к полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это должно гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном 1 августа пресс-службой Белого дома.

Ранее в тот же день глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами заявил, что у Тегерана есть технические возможности создать атомную бомбу. Эслами пояснил, что такой вопрос пока не стоит на повестке. Это не первое подобное заявление иранской стороны – 10 июля ОАЭИ уже сообщала, что в стране удалось произвести уран, обогащенный до 20% – минимальный уровень для создания бомбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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