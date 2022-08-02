Байден пытается не дать Ирану покинуть переговоры по «ядерной сделке»

Ранее в тот же день глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами заявил, что у Тегерана есть технические возможности создать атомную бомбу. Эслами пояснил, что такой вопрос пока не стоит на повестке. Это не первое подобное заявление иранской стороны – 10 июля ОАЭИ уже сообщала, что в стране удалось произвести уран, обогащенный до 20% – минимальный уровень для создания бомбы.