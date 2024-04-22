Телевышка в Харькове получила повреждения

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. Он назвал ситуацию очень тяжелой. В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света. При этом поводов для эвакуации Харькова власти не видят, подчеркнул он. 3 апреля он сообщил, что у властей Харькова есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в городе находятся около 1,3 млн жителей, но необходимости в эвакуации на сегодняшний день нет – харьковчане продолжают ходить на работу, в городе открыты магазины, аптеки, автозаправочные станции и рынки, паники в городе нет.