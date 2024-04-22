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Небензя: конфликты на Балканах могут перейти в «горячую стадию»

Ведомости

Конфликт между Косово и Сербией может перейти в «горячую стадию», если косовские албанцы не будут идти на компромисс с Белградом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию», – заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что центральная роль ООН в косовском урегулировании «не должна подвергаться никаким сомнениям». Он также обвинил западные страны и их прокси в способствовании эскалации конфликтов как «сербо-косовском, так и в боснийском контекстах».

2 февраля канцелярия по Косову и Метохии при правительстве Сербии рассказала о «насильственном вторжении» со стороны косовских силовиков в «мирные сербские общины, из-за которых были закрыты медицинские центры, клиники и аптеки». В тот же день президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за притеснения этнических сербов властями самопровозглашенной Республики Косово.

23 января журнал Central Banking сообщил, что власти Косова с 1 февраля запретят хождение сербских динар по территории республики и евро станет единственной валютой. Динары на территории Косова продолжает использовать сербское меньшинство, а остальное население пользуется евро.

В феврале прошлого года при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждали отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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