Небензя: конфликты на Балканах могут перейти в «горячую стадию»
Конфликт между Косово и Сербией может перейти в «горячую стадию», если косовские албанцы не будут идти на компромисс с Белградом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию», – заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Небензя отметил, что центральная роль ООН в косовском урегулировании «не должна подвергаться никаким сомнениям». Он также обвинил западные страны и их прокси в способствовании эскалации конфликтов как «сербо-косовском, так и в боснийском контекстах».
2 февраля канцелярия по Косову и Метохии при правительстве Сербии рассказала о «насильственном вторжении» со стороны косовских силовиков в «мирные сербские общины, из-за которых были закрыты медицинские центры, клиники и аптеки». В тот же день президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам ЕС и запросил срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за притеснения этнических сербов властями самопровозглашенной Республики Косово.
23 января журнал Central Banking сообщил, что власти Косова с 1 февраля запретят хождение сербских динар по территории республики и евро станет единственной валютой. Динары на территории Косова продолжает использовать сербское меньшинство, а остальное население пользуется евро.
В феврале прошлого года при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждали отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН.