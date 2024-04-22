Небензя: конфликты на Балканах могут перейти в «горячую стадию»

«Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию», – заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.