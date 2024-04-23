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В Киеве и Одессе произошли взрывы

Ведомости

Ночью 23 апреля в Киеве были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». 

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе около 03:30 была объявлена воздушная тревога, она действовала примерно полчаса. Глава администрации Сергей Попко заявил о работе ПВО в Киеве.

Позже власти Киева уточнили, что разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

«Общественное» пишет, что ночью 23 апреля взрывы также прогремели в Одессе. В областной военной администрации объявили воздушную тревогу около 01:30, сигнал отменили спустя полтора часа. 

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 

По данным Минобороны, с 13 по 19 апреля Вооруженные силы РФ нанесли 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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