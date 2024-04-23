В Киеве и Одессе произошли взрывы
Ночью 23 апреля в Киеве были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе около 03:30 была объявлена воздушная тревога, она действовала примерно полчаса. Глава администрации Сергей Попко заявил о работе ПВО в Киеве.
Позже власти Киева уточнили, что разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
«Общественное» пишет, что ночью 23 апреля взрывы также прогремели в Одессе. В областной военной администрации объявили воздушную тревогу около 01:30, сигнал отменили спустя полтора часа.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
По данным Минобороны, с 13 по 19 апреля Вооруженные силы РФ нанесли 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.