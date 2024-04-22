Складские помещения повреждены в Одесской области после взрывов
В Одесской области после взрывов повреждены склады и сельхозтехника на территории фермерского хозяйства. Об этом сообщили ВСУ в Telegram-канале.
«Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника», – говорится в публикации. По данным ВСУ, пострадавших нет.
В ночь на 22 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о работе ПВО и взрывах.
Ранее в Одессе была повреждена портовая инфраструктура. В результате удара возникли возгорания. По данным «Страна.ua», речь шла о порте Южный Одесской области.
Минобороны России в своей недельной сводке сообщило, что с 13 по 19 апреля Вооруженными силами РФ в ответ на атаки Киева было нанесено 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.