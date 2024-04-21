В порту под Одессой третий день тушат пожар
Пожарные третий день тушат возгорание на одном из объектов портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара <...> в Одесской области», – говорится в сообщении службы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По данным «Страна.ua», речь идет о порте Южный Одесской области. 19 апреля администрация региона сообщила, что припортовая инфраструктура была повреждена ударами ракет.
Минобороны России в своей недельной сводке сообщило, что с 13 по 19 апреля Вооруженными силами РФ в ответ на атаки Киева было нанесено 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.