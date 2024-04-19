В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Минобороны России в своей недельной сводке сообщило, что с 13 по 19 апреля Вооруженными силами (ВС) РФ в ответ на атаки Киева было нанесено 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.