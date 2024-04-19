В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Одессе повреждена портовая инфраструктура, сообщили в администрации города.
Местные власти добавили, что в результате удара возникли возгорания, есть пострадавшие. Глава военной администрации региона Олег Кипер сообщил, что пострадал мужчина.
Минобороны России в своей недельной сводке сообщило, что с 13 по 19 апреля Вооруженными силами (ВС) РФ в ответ на атаки Киева было нанесено 34 групповых удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре Украины.
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях.
По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.