На трубопроводе в Харьковской области произошел пожар
В Харьковской области взорвался трубопровод, пишет украинское издание «Страна.ua».
По информации издания, в радиусе 50 м от места взрыва плавится асфальт. Высота пламени достигает высоты около 70 м.
Причины произошедшего не упоминаются.
Глава Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал отметила, что взрыв газопровода произошел не из-за боевых действий. Она уточнила, что при взрыве никто не пострадал.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. Ранее он говорил, что после серии масштабных ударов на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области.
Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что целью являются только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
По оценкам ООН, прежде мощности электрогенерации Украины составляли 37 гигаватт. К осени 2023 г. они сократились на 19 гигаватт.