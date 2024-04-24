Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский. О том, что Залужный согласился стать послом в Великобритании, 5 марта сообщал депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Шевченко уточнил, что в случае если Залужный уедет в Великобританию, его как политика больше не будет. Экс-главком сам указал, что хочет выбрать дипломатическое направление для дальнейшей работы, говорил украинский президент.