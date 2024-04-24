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Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины

Ведомости

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность посла Украины в Великобритании в течение нескольких недель, Лондон согласовал его кандидатуру. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Насколько я понимаю, там уже все официально утверждено, он будет послом, имеется в виду агреман [согласие на прием посла] и протокольные процедуры министерства иностранных дел. Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо», – сказал он в эфире телеканала «Киев 24» (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский. О том, что Залужный согласился стать послом в Великобритании, 5 марта сообщал депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Шевченко уточнил, что в случае если Залужный уедет в Великобританию, его как политика больше не будет. Экс-главком сам указал, что хочет выбрать дипломатическое направление для дальнейшей работы, говорил украинский президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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