Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность посла Украины в Великобритании в течение нескольких недель, Лондон согласовал его кандидатуру. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Насколько я понимаю, там уже все официально утверждено, он будет послом, имеется в виду агреман [согласие на прием посла] и протокольные процедуры министерства иностранных дел. Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо», – сказал он в эфире телеканала «Киев 24» (цитата по ТАСС).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский. О том, что Залужный согласился стать послом в Великобритании, 5 марта сообщал депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Шевченко уточнил, что в случае если Залужный уедет в Великобританию, его как политика больше не будет. Экс-главком сам указал, что хочет выбрать дипломатическое направление для дальнейшей работы, говорил украинский президент.