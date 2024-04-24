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Путин: никто из организаторов теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия

Ведомости

Спецслужбы и правоохранительные органы РФ продолжают выяснять детали теракта в «Крокус сити холле», никто из организаторов этого преступления не должен уйти от возмездия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», – подчеркнул он. 

Путин отметил, что международный терроризм является одной из самых серьезных угроз в XXI веке. По его словам, методы преступников становятся «все более изощренными и варварскими». 

Глава государства заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в области глобальной и региональной безопасности. Путин также призвал мировое сообщество создать единые юридические нормы поведения государств в информационной сфере.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.  

Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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