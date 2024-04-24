Путин: никто из организаторов теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
Спецслужбы и правоохранительные органы РФ продолжают выяснять детали теракта в «Крокус сити холле», никто из организаторов этого преступления не должен уйти от возмездия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», – подчеркнул он.
Путин отметил, что международный терроризм является одной из самых серьезных угроз в XXI веке. По его словам, методы преступников становятся «все более изощренными и варварскими».
Глава государства заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в области глобальной и региональной безопасности. Путин также призвал мировое сообщество создать единые юридические нормы поведения государств в информационной сфере.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.
Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.