Захарова возмутилась молчанием ЮНЕСКО по теме гибели военкора Еремина

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации на Украине. Еремин работал в зоне боевых действий с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых сделал репортаж из Волновахи. СК России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.