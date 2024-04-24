Захарова возмутилась молчанием ЮНЕСКО по теме гибели военкора Еремина
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле должна была отреагировать на гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, молчание по этой теме – позор для организации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Где гендиректор ЮНЕСКО? <...> Ни одного твита, ни пресс-релиза, ни какой-либо сводки. Ничего. Ноль. Вообще нет этой темы», – сказала Захарова.
Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО направит Азуле письмо об этом, но гендиректор организации была обязана отреагировать на новость о смерти Еремина автоматически, добавила официальный представитель МИД.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации на Украине. Еремин работал в зоне боевых действий с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых сделал репортаж из Волновахи. СК России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.
23 апреля президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества. В тот же день в Москве состоялось прощание с Ереминым. Его похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.