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Захарова возмутилась молчанием ЮНЕСКО по теме гибели военкора Еремина

Ведомости

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле должна была отреагировать на гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, молчание по этой теме – позор для организации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Где гендиректор ЮНЕСКО? <...> Ни одного твита, ни пресс-релиза, ни какой-либо сводки. Ничего. Ноль. Вообще нет этой темы», – сказала Захарова.

Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО направит Азуле письмо об этом, но гендиректор организации была обязана отреагировать на новость о смерти Еремина автоматически, добавила официальный представитель МИД.  

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации на Украине. Еремин работал в зоне боевых действий с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых сделал репортаж из Волновахи. СК России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина.

23 апреля президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества. В тот же день в Москве состоялось прощание с Ереминым. Его похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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