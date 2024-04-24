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Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

Ведомости

Теракт в «Крокус сити холле» был тщательно продуман, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чиханчина, исполнителей теракта обеспечили деньгами, оружием, транспортом и боеприпасами, а их действия и пути отхода координировались кураторами.

Ранее 24 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы РФ продолжают выяснять детали теракта в «Крокусе» и устанавливают всех причастных к произошедшему. Он подчеркнул, что никто из организаторов не должен уйти от справедливого возмездия.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом.

Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников говорил, что в организации атаки также могли участвовать американские и британские спецслужбы.

В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему и отмечают, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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