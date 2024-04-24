Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом.