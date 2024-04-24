Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
Теракт в «Крокус сити холле» был тщательно продуман, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Чиханчина, исполнителей теракта обеспечили деньгами, оружием, транспортом и боеприпасами, а их действия и пути отхода координировались кураторами.
Ранее 24 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы РФ продолжают выяснять детали теракта в «Крокусе» и устанавливают всех причастных к произошедшему. Он подчеркнул, что никто из организаторов не должен уйти от справедливого возмездия.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом.
Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников говорил, что в организации атаки также могли участвовать американские и британские спецслужбы.
В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему и отмечают, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).