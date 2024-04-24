Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран, пишет казахстанское издание «Капитал».
«Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию», – отметил Кэмерон.
Министр иностранных дел Великобритании объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Финансирование будет способствовать региональному росту и экономической устойчивости, а также развитию торговли и сотрудничества между странами.
Кэмерон также рассказал о поддержке глобальных возможностей для молодежи. Великобритания обеспечит преподавателям английского языка в регионе доступ к специально разработанным Британским советом учебным педагогическим материалам. Бюджет и финансирование стипендий для казахстанских студентов при получении образования в королевстве также будут увеличены в два раза.
Великобритания входит в десятку крупнейших инвесторов в Казахстане. Ежегодный объем двусторонней торговли стран составляет 2,6 млрд фунтов стерлингов.