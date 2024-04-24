Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Великобритании объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Финансирование будет способствовать региональному росту и экономической устойчивости, а также развитию торговли и сотрудничества между странами.