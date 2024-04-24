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Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Ведомости

Министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран, пишет казахстанское издание «Капитал».

«Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию», – отметил Кэмерон.     

Министр иностранных дел Великобритании объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Финансирование будет способствовать региональному росту и экономической устойчивости, а также развитию торговли и сотрудничества между странами.  

Кэмерон также рассказал о поддержке глобальных возможностей для молодежи. Великобритания обеспечит преподавателям английского языка в регионе доступ к специально разработанным Британским советом учебным педагогическим материалам. Бюджет и финансирование стипендий для казахстанских студентов при получении образования в королевстве также будут увеличены в два раза.

Великобритания входит в десятку крупнейших инвесторов в Казахстане. Ежегодный объем двусторонней торговли стран составляет 2,6 млрд фунтов стерлингов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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