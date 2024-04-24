Командира ВСУ заочно осудили за приказ бомбить нефтебазу
Украинский командир Евгений Булацик, который отдал приказ сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области, заочно осужден на 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Суд вынес приговор командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгению Булацику, уточнили в СК. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, 30 апреля 2022 г. члены экипажей фронтовых бомбардировщиков ВСУ вылетели на задание, чтобы исполнить «заведомо незаконный» приказ Булацика и других украинских должностных лиц.
«На двух фронтовых бомбардировщиках Су-24м с авиационными бомбами калибра 500 кг (ФАБ-500 ШН) они незаконно пересекли воздушное пространство РФ. На территории Брянской области украинские летчики сбросили авиабомбы на нефтеналивную станцию ООО «НК «Русснефть-Брянск», – говорится в сообщении.
На территории станции произошел взрыв, было разрушено и повреждено имущество, рассказали в СК. По данным ведомства, имущественный ущерб составил не менее 11 млн руб.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы РФ. Ударам подвергаются в том числе гражданские объекты.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. Такой режим действует еще в семи субъектах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.