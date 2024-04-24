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Командира ВСУ заочно осудили за приказ бомбить нефтебазу

Ведомости

Украинский командир Евгений Булацик, который отдал приказ сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области, заочно осужден на 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Суд вынес приговор командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгению Булацику, уточнили в СК. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, 30 апреля 2022 г. члены экипажей фронтовых бомбардировщиков ВСУ вылетели на задание, чтобы исполнить «заведомо незаконный» приказ Булацика и других украинских должностных лиц.

«На двух фронтовых бомбардировщиках Су-24м с авиационными бомбами калибра 500 кг (ФАБ-500 ШН) они незаконно пересекли воздушное пространство РФ. На территории Брянской области украинские летчики сбросили авиабомбы на нефтеналивную станцию ООО «НК «Русснефть-Брянск», – говорится в сообщении.

На территории станции произошел взрыв, было разрушено и повреждено имущество, рассказали в СК. По данным ведомства, имущественный ущерб составил не менее 11 млн руб. 

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы РФ. Ударам подвергаются в том числе гражданские объекты.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. Такой режим действует еще в семи субъектах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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