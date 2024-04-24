Командира ВСУ заочно осудили за приказ бомбить нефтебазу

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. Такой режим действует еще в семи субъектах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.