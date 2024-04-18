СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

В 2022 г. СК возбудил уголовное дело о массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Следствие отмечало, что члены бригады ВСУ выполняли «заведомо преступные приказы» полковника Федора Ярошевича. СК также обвиняет Ярошевича в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.