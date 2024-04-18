СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ
Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», – привело агентство сообщение суда.
Суть обвинений в отношении украинских военных в суде не раскрыли.
В 2022 г. СК возбудил уголовное дело о массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Следствие отмечало, что члены бригады ВСУ выполняли «заведомо преступные приказы» полковника Федора Ярошевича. СК также обвиняет Ярошевича в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.
По данным «Российской газеты», полковник Храпач в 2023 г., находясь на боевых позициях в Константиновке, обстрелял Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Как установил суд, сделал он это для уничтожения социальной инфраструктуры, убийства и устрашения не поддерживающих украинскую власть граждан. Верховный суд ДНР вынес Храпачу заочный пожизненный приговор.
Обвиняемый Матвиишин возглавляет 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ, а Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ.
8 апреля СК сообщил, что суд приговорил командира реактивно-артиллерийского взвода 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам лишения свободы за покушение на убийство мирных жителей Мариуполя.