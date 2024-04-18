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СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

Ведомости

Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», – привело агентство сообщение суда.

Суть обвинений в отношении украинских военных в суде не раскрыли.

В 2022 г. СК возбудил уголовное дело о массовой гибели гражданского населения в результате удара ВСУ по Краматорску. Следствие отмечало, что члены бригады ВСУ выполняли «заведомо преступные приказы» полковника Федора Ярошевича. СК также обвиняет Ярошевича в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.

По данным «Российской газеты», полковник Храпач в 2023 г., находясь на боевых позициях в Константиновке, обстрелял Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Как установил суд, сделал он это для уничтожения социальной инфраструктуры, убийства и устрашения не поддерживающих украинскую власть граждан. Верховный суд ДНР вынес Храпачу заочный пожизненный приговор.

Обвиняемый Матвиишин возглавляет 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ, а Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ.

8 апреля СК сообщил, что суд приговорил командира реактивно-артиллерийского взвода 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам лишения свободы за покушение на убийство мирных жителей Мариуполя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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