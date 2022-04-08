СКР возбудил дело о гибели жителей Краматорска из-за удара ВСУ по вокзалу
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовой гибели гражданского населения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краматорску, следует из заявления пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Причастным к этому инциденту грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.
По данным следствия, 8 апреля бригады ВСУ выполняли «заведомо преступные приказы» командира бригады полковника Федора Ярошевича и иных командиров и должностных лиц минобороны Украины. В частности, они умышленно обстреляли вокзал в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом. «Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ», — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинская сторона также распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. В связи с этим СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК, — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ракетном ударе ВСУ по вокзалу в Краматорске 30 человек погибли и около 100 пострадали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска не используют ракеты «Точка-У», которые были применены украинской армией при осуществлении данной атаки.
В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что удар нанесен ракетным дивизионом украинской армии из района города Доброполье в 45 км к юго-западу от Краматорска. По данным оборонного ведомства, 14 марта дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ уже наносил удар «Точкой-У» по центру Донецка, в результате чего погибли 17 и были ранены 36 мирных жителей.
В российском МИДе также подчеркнули, что доказательства вины ВСУ в ударе ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске «налицо». «Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP», — следует из заявления. В ведомстве отметили, что подобные преступления подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.