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Минобороны России опровергло причастность к ракетным ударам по вокзалу в Краматорске

Ведомости

Заявления Киева о якобы ракетной атаке России по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля — провокация, они не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе вокзала в Краматорске, применяют только ВСУ. 14 марта дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар «Точкой-у» по центру Донецка, в результате чего погибли 17 и были ранены 36 мирных жителей.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетой по вокзалу 30 человек погибли и около 100 пострадали, сообщили «РИА Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не используют такой тип вооружения, и призвал ориентироваться на заявление Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных