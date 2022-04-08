Минобороны России опровергло причастность к ракетным ударам по вокзалу в Краматорске
Заявления Киева о якобы ракетной атаке России по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля — провокация, они не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России.
«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе вокзала в Краматорске, применяют только ВСУ. 14 марта дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар «Точкой-у» по центру Донецка, в результате чего погибли 17 и были ранены 36 мирных жителей.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетой по вокзалу 30 человек погибли и около 100 пострадали, сообщили «РИА Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не используют такой тип вооружения, и призвал ориентироваться на заявление Минобороны.