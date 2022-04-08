Минобороны России опровергло причастность к ракетным ударам по вокзалу в Краматорске

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», — говорится в сообщении.