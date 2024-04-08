Командира ВСУ приговорили к 22 годам колонии за попытку убийства мирных жителей

Выполняя приказ командира, Веселовский вместе с сослуживцами расстреляли из автоматов гражданский автомобиль, в салоне которого были водитель и трое пассажиров. Машина ехала по проспекту Металлургов, на зеркалах заднего вида и на ручках были повязаны белые ленты. Находившиеся в автомобиле люди смогли выбраться и укрыться в безопасном месте.