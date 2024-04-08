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Командира ВСУ приговорили к 22 годам колонии за попытку убийства мирных жителей

Ведомости

Суд приговорил командира реактивно-артиллерийского взвода 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам лишения свободы за покушение на убийство мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Украинского военнослужащего признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).

Суд установил, что с 20 марта по 2 апреля 2022 г. Веселовский вместе с военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ находился на боевой позиции недалеко от завода «Азовмаш» в Мариуполе.

«В соответствии с преступным планом о насильственном удержании власти на подконтрольной киевскому режиму территории города Мариуполя (ДНР) Веселовский и другие украинские военнослужащие должны были обеспечивать блокирование города с применением оружия», – пояснили в СК.

Выполняя приказ командира, Веселовский вместе с сослуживцами расстреляли из автоматов гражданский автомобиль, в салоне которого были водитель и трое пассажиров. Машина ехала по проспекту Металлургов, на зеркалах заднего вида и на ручках были повязаны белые ленты. Находившиеся в автомобиле люди смогли выбраться и укрыться в безопасном месте.

По данным СК, обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

В марте Верховный суд Донецкой народной республики признал виновными десятерых военнослужащих националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) нацгвардии Украины по делу об обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Белгородский областной суд признал жителя Калининградской области виновным в приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Мужчина был задержан при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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