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СК получил данные о связи террористов «Крокуса» со спецслужбами Украины

Ведомости

Следственный комитет (СК) России получил значимые данные об обстоятельствах подготовки боевиков к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложили, что на данный момент обвинения предъявлены 11 фигурантам уголовного дела. Все они заключены под стражу.

Следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших при теракте. Было отмечено, что СК воссоздает полную картину случившегося, «буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства».

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов», – говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана.

7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобиль и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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