СК получил данные о связи террористов «Крокуса» со спецслужбами Украины
Следственный комитет (СК) России получил значимые данные об обстоятельствах подготовки боевиков к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложили, что на данный момент обвинения предъявлены 11 фигурантам уголовного дела. Все они заключены под стражу.
Следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших при теракте. Было отмечено, что СК воссоздает полную картину случившегося, «буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства».
«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов», – говорится в сообщении.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана.
7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобиль и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.