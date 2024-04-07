Арестованные по делу о теракте планировали получить вознаграждение на Украине
Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. Об этом они рассказали в ходе допроса, видеофрагменты которого были опубликованы в эфире «Первого канала».
На видео арестованные рассказали, что куратор после исполнения теракта приказал им ехать на Украину, где им пообещали выплатить по 1 млн руб. на каждого. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобили и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора.
Кроме того, в ходе допроса они назвали имя куратора, который координировал террористическую деятельность с украинской стороны. Он также помог снабдить их оружием. Смартфоны террористов, по данным телеканала, оказались в руках следствия, в них содержалась важная для расследования информация. Сами террористы сотрудничают со следствием.
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, они ехали в направлении границы с Украиной. Они же фигурируют в видеозаписи допроса.
В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана. 28 марта в Следственном комитете России сообщали, что исполнители теракта получили крупные суммы в криптовалюте с Украины, в связи с этим в офисах ряда криптобирж в Москве проходили обыски.
Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Как говорил президент России Владимир Путин, теракт был исполнен руками радикальных исламистов, но США пытаются убедить страны мира в том, что в теракте якобы не замешана Украина. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину.
6 апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» пытаются спрятаться в тени «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), но на самом деле ими являются официальные лица Украины.