Арестованные по делу о теракте планировали получить вознаграждение на Украине

На видео арестованные рассказали, что куратор после исполнения теракта приказал им ехать на Украину, где им пообещали выплатить по 1 млн руб. на каждого. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобили и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора.