Медведев: организаторами теракта в «Крокусе» были официальные лица Украины

26 марта директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений, – указав, в частности, на теракт в «Крокус сити холле».