Медведев: организаторами теракта в «Крокусе» были официальные лица Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» пытаются спрятаться в тени «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), но это официальные лица Украины.
«Была разработана легенда об ответственности ИГ, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. <...> А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ», – написал он в Telegram.
По его словам, первая информация, опубликованная с телефонов нападавших, «недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов» – это «официальные лица нацистской “Украины”».
«Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе», – считает Медведев.
Про пособников террористов он заявил, что «к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО»: «Да хоть тот же [президент Франции Эммануэль] Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта».
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.
Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГ в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Как говорил президент РФ Владимир Путин, теракт был исполнен руками радикальных исламистов, но США пытаются убедить страны мира в том, что в теракте якобы не замешана Украина.
26 марта директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений, – указав, в частности, на теракт в «Крокус сити холле».