Лавров: причастность Киева к терактам в России ни у кого не вызывает сомнений

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в "Крокус сити холле"], что не обошлось без украинского следа. Тем более, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», – сказал министр на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования конфликта на Украине (цитата по ТАСС).