Лавров: причастность Киева к терактам в России ни у кого не вызывает сомнений
Причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, указав, в частности, на теракт в «Крокус сити холле».
«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в "Крокус сити холле"], что не обошлось без украинского следа. Тем более, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», – сказал министр на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования конфликта на Украине (цитата по ТАСС).
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холл» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Четверо предполагаемых исполнителей теракта и их возможные подельники арестованы.
Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Как говорил президент РФ Владимир Путин, теракт был исполнен руками радикальных исламистов, но США пытаются убедить страны мира в том, что в теракте якобы не замешана Украина.
26 марта директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. По его словам, всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США.