В МИДе назвали кощунственными тексты Foreign Policy о теракте в «Крокусе»

Тексты, о которых говорят в МИДе, были опубликован в Foreign Policy с 25 марта по 1 апреля. Авторы утверждают, что президент РФ Владимир Путин обвиняет Украину в теракте в Москве, несмотря на заявление «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а также, что по России прокатилась волна угроз в адрес центральноазиатских диаспор.