В МИДе назвали кощунственными тексты Foreign Policy о теракте в «Крокусе»
Тексты журнала Foreign Policy о теракте в «Крокус сити холле» являются кощунственными и спекулируют на теме межнационального мира. Об этом заявил МИД России.
«Трагедия в Подмосковье – теракт в «Крокусе» – стал для некогда уважаемого американского политологического издания Foreign Policy поводом продвинуть в общественное пространство ангажированную повестку», – считают в МИДе.
В ведомстве отметили, что авторы трех статей в журнале спекулировали на тематике межнационального мира в России, обеляли украинские власти и дискредитировали работу российских правоохранительных органов и спецслужб.
Министерство подчеркнуло, что расследование теракта «ведется профессионально и без политической ангажированности». Заказчиков и исполнителей еще предстоит установит Следственному комитету, однако, по информации МИД РФ, «об украинском следе недвусмысленно свидетельствуют как прямые мотивы киевского режима посеять раздор и инициировать нестабильность в российском обществе, так и другие доказательства, включая готовность СБУ предоставить боевикам-террористам окно для пересечения границы».
Тексты, о которых говорят в МИДе, были опубликован в Foreign Policy с 25 марта по 1 апреля. Авторы утверждают, что президент РФ Владимир Путин обвиняет Украину в теракте в Москве, несмотря на заявление «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а также, что по России прокатилась волна угроз в адрес центральноазиатских диаспор.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. Все 11, включая четверых стрелявших, уже арестованы, большинство являются гражданами Таджикистана. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.
Российские власти неоднократно заявляли о возможной причастности к атаке Украины. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что помимо украинских к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в подмосковном «Крокус сити холле», несмотря на уже имеющуюся информацию о передаче средств обвиняемым.