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Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в подмосковном «Крокус сити холле», несмотря на уже имеющуюся информацию о передаче средств обвиняемым. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Главе СК доложили о расследовании уголовного дела о теракте в Красногорске на оперативном совещании. Было отмечено, что продолжаются следственные действия с фигурантами дела, проверяются показания, полученные во время допросов.

«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Также проводятся экспертные исследования», – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил продолжить детально устанавливать обстоятельства теракта, а также принимать «исчерпывающие меры» к задержанию исполнителей, пособников и организаторов преступления.

5 апреля СК сообщил, что данные, полученные из мобильных телефонов обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», могут свидетельствовать о связи между нападением и проведением спецоперации России на Украине. Анализ этих данных показал, что «Крокус» был выбран целью теракта по указанию куратора, руководившего действиями террористов. 24 февраля 2024 г. один из соучастников преступления отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. В СК уточнили, что эту информацию обвиняемый подтвердил в своих показаниях.

22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. Десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.

Российские власти неоднократно заявляли о возможной причастности к атаке Украины. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что помимо украинских к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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