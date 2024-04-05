Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

5 апреля СК сообщил, что данные, полученные из мобильных телефонов обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», могут свидетельствовать о связи между нападением и проведением спецоперации России на Украине. Анализ этих данных показал, что «Крокус» был выбран целью теракта по указанию куратора, руководившего действиями террористов. 24 февраля 2024 г. один из соучастников преступления отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. В СК уточнили, что эту информацию обвиняемый подтвердил в своих показаниях.