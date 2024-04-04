ФСБ сообщила о задержании еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»Подозреваемые являются выходцами из Центрально-Азиатcкого региона
Сотрудники ФСБ России задержали троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус сити холле», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС. Они были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.
«В Моcкве, Екатеринбурге, Омске зaдержаны гражданин России и два инoстранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатcкого региона, причастные к террористическому aкту, совершенному 22 марта 2024 г. в комплекcе «Крокус сити холл», – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, двое из задержанных переводили деньги на приoбретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий подозреваемый участвовал в вербовке пособников теракта и финансировании его исполнителей.
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. В настоящее время арестованы 10 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.
26 марта директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об причастности Киева заявлял и президент РФ Владимир Путин. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. При этом ответственность за атаку взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане.