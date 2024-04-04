ФСБ сообщила о задержании еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. В настоящее время арестованы 10 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.