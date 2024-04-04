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ФСБ сообщила о задержании еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Подозреваемые являются выходцами из Центрально-Азиатcкого региона
Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус сити холле», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС. Они были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.

«В Моcкве, Екатеринбурге, Омске зaдержаны гражданин России и два инoстранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатcкого региона, причастные к террористическому aкту, совершенному 22 марта 2024 г. в комплекcе «Крокус сити холл», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, двое из задержанных переводили деньги на приoбретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий подозреваемый участвовал в вербовке пособников теракта и финансировании его исполнителей.

Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. В настоящее время арестованы 10 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

26 марта директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об причастности Киева заявлял и президент РФ Владимир Путин. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля также говорил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. При этом ответственность за атаку взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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