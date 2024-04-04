Путин: главной целью теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России

Ранее 23 марта Путин в своем обращении к нации после теракта заявил, что Россия столкнулись «с подготовленным и организованным массовым убийством мирным и беззащитных людей». Путин сравнил атаку с действиями нацистов на оккупированных территориях в Великой Отечественной войне и пообещал «возмездие и забвение» для «террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности». «Наш общий долг сейчас, – наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, – быть вместе в одном строю», – сказал тогда глава государства.