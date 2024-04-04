Путин: главной целью теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России
Главной целью заказчиков теракта в «Крокус сити холле» было нанесение ущерба единству многонационального народа России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.
«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству», – сказал он.
Путин отметил, что залогом успеха России является единство российского многонационального общества. «Это главное, базовое условие нашего успеха», – подчеркнул он.
Ранее президент РФ отмечал, что планировавшие нападение хотели «посеять панику и разлад» в российском обществе, но люди проявили единение и решимость противостоять этому злу. По данным Федерального медико-биологического агентства, более 24 000 человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». В Минобороны РФ 3 апреля сообщили, что в последние дни большинство кандидатов на заключение контракта объясняют свой мотив отправиться в зону спецоперации желанием отомстить за погибших при нападении.
Ранее 23 марта Путин в своем обращении к нации после теракта заявил, что Россия столкнулись «с подготовленным и организованным массовым убийством мирным и беззащитных людей». Путин сравнил атаку с действиями нацистов на оккупированных территориях в Великой Отечественной войне и пообещал «возмездие и забвение» для «террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности». «Наш общий долг сейчас, – наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, – быть вместе в одном строю», – сказал тогда глава государства.
Российские власти неоднократно заявляли о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что, помимо украинских, к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также отмечал, что следы теракта ведут на Украину. По его словам, всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков теракта.