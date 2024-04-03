Минобороны: с начала года на службу по контракту поступило более 100 000 человек

В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу в армию России в 2023 г. было привлечено свыше 500 000 человек. Из них на службу по контракту поступили 420 000 человек, 80 000 – в качестве добровольцев. В декабре Путин на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии заявил, что численность российских сил в зоне спецоперации составляет 617 000 человек.