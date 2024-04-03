Минобороны: с начала года на службу по контракту поступило более 100 000 человек
С начала 2024 г. на военную службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России поступили уже 100 000 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что рост числа желающих заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации, наблюдается последние полторы недели. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. Только за последние 10 дней контракты были заключены с порядка 16 000 граждан.
Во время собеседований большинство кандидатов объясняют свой мотив желанием отомстить за погибших в теракте в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта, рассказали в Минобороны. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что планировавшие нападение хотели «посеять панику и разлад» в российском обществе, но люди проявили единение и решимость противостоять этому злу.
В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу в армию России в 2023 г. было привлечено свыше 500 000 человек. Из них на службу по контракту поступили 420 000 человек, 80 000 – в качестве добровольцев. В декабре Путин на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии заявил, что численность российских сил в зоне спецоперации составляет 617 000 человек.