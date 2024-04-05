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В СК заявили о возможной связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией

Ведомости

Данные, полученные из мобильных телефонов обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», могут свидетельствовать о связи между нападением и проведением спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ. 

Анализ данных в телефонах обвиняемых показал, что «Крокус» был выбран целью теракта по указанию куратора, руководившего действиями террористов. 24 февраля 2024 г. один из соучастников преступления отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. В СК уточнили, что эту информацию обвиняемый подтвердил в своих показаниях. 

Кроме того, следователи обнаружили в телефоне террориста фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов, а также фото украинской почтовой марки с нецензурным жестом. «Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», – заключили в СК.

22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек. Десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.

Несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке Украины. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что, помимо украинских, к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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