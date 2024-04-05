В СК заявили о возможной связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией
Данные, полученные из мобильных телефонов обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», могут свидетельствовать о связи между нападением и проведением спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
Анализ данных в телефонах обвиняемых показал, что «Крокус» был выбран целью теракта по указанию куратора, руководившего действиями террористов. 24 февраля 2024 г. один из соучастников преступления отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. В СК уточнили, что эту информацию обвиняемый подтвердил в своих показаниях.
Кроме того, следователи обнаружили в телефоне террориста фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов, а также фото украинской почтовой марки с нецензурным жестом. «Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», – заключили в СК.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек. Десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.
Несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке Украины. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что, помимо украинских, к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.