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Лавров оценил помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокусе»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность Таджикистану за поддержку и помощь в расследовании теракта в «Крокус сити холле». Это следует из приветственного слова главы российского МИД на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

Лавров отметил, что трагедия, случившаяся в концертном зале Подмосковья, по задумке организаторов теракта должна была «посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами».

«Однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей. Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», – сказал дипломат.

Глава российского МИД выразил уверенность, что единственным ответом в этой ситуации должно стать наращивание сотрудничества в «бескомпромиссной борьбе с террором и его зарубежными спонсорами» – как в двустороннем формате, так и вместе союзниками России по ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается разрушить объединяющие нас многовековые узы, важно и далее крепить дружбу, доверие и взаимопонимание между нашими народами. Уверен, что свой полезный вклад в этот благородный труд будет вносить и ваше Общество», – сказал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Россия многие годы «уверенно сохраняет статус ведущего торгового партнера Таджикистана», а сотрудничество в сферах образования, науки и культуры только укрепляется.

Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. В настоящее время арестованы 10 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Как говорил президент РФ Владимир Путин, теракт был исполнен руками радикальных исламистов, но США пытаются убедить страны мира в том, что в теракте якобы не замешана Украина.

Ранее Лавров заявил, что причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений. В частности, он указал на теракт в «Крокус сити холле».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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